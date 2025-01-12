سعر sentient memes producer (MEMETIC)
سعر sentient memes producer (MEMETIC) المباشر لليوم هو USD 0.00126626. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M. يتم تحديث سعر MEMETIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sentient memes producer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.52K
- تغيير سعر sentient memes producer خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 929.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEMETIC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEMETIC.
خلال اليوم، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ -0.0007222046 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.21%
|30 يوم
|$ -0.0007222046
|-57.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sentient memes producer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.24%
+0.21%
-10.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MEMETIC إلى AUD
A$0.0020513412
|1 MEMETIC إلى GBP
￡0.0010256706
|1 MEMETIC إلى EUR
€0.0012282722
|1 MEMETIC إلى USD
$0.00126626
|1 MEMETIC إلى MYR
RM0.0056855074
|1 MEMETIC إلى TRY
₺0.044825604
|1 MEMETIC إلى JPY
¥0.1996512142
|1 MEMETIC إلى RUB
₽0.1286900038
|1 MEMETIC إلى INR
₹0.1091136242
|1 MEMETIC إلى IDR
Rp20.7583573344
|1 MEMETIC إلى PHP
₱0.07470934
|1 MEMETIC إلى EGP
￡E.0.06394613
|1 MEMETIC إلى BRL
R$0.0077495112
|1 MEMETIC إلى CAD
C$0.0018234144
|1 MEMETIC إلى BDT
৳0.1551548378
|1 MEMETIC إلى NGN
₦1.9723645638
|1 MEMETIC إلى UAH
₴0.0537780622
|1 MEMETIC إلى VES
Bs0.06711178
|1 MEMETIC إلى PKR
Rs0.3541982472
|1 MEMETIC إلى KZT
₸0.6713963772
|1 MEMETIC إلى THB
฿0.0439138968
|1 MEMETIC إلى TWD
NT$0.0419258686
|1 MEMETIC إلى CHF
Fr0.0011522966
|1 MEMETIC إلى HKD
HK$0.0098515028
|1 MEMETIC إلى MAD
.د.م0.0127765634