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سعر sentient memes producer (MEMETIC) المباشر لليوم هو USD 0.00126626 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر MEMETIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sentient memes producer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.52K - تغيير سعر sentient memes producer خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 929.99M

أداء سعر sentient memes producer (MEMETIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ -0.0007222046 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sentient memes producer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.21% 30 يوم $ -0.0007222046 -57.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر sentient memes producer (MEMETIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sentient memes producer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00119559$ 0.00119559 $ 0.00119559 24 ساعة مرتفع $ 0.00145989$ 0.00145989 $ 0.00145989 عالية طوال الوقت $ 0.00391776$ 0.00391776 $ 0.00391776 تغير السعر (1 ساعة) -3.24% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -10.97%

معلومات سوق sentient memes producer (MEMETIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: