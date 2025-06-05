سعر Senti AI (SENTI)
سعر Senti AI (SENTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 204.96K. يتم تحديث سعر SENTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Senti AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Senti AI خلال اليوم هو -5.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.02B
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خلال اليوم، كان سعر Senti AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Senti AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Senti AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Senti AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Senti AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.60%
-5.04%
+97.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.
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