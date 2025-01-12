سعر Sensitrust (SETS)
سعر Sensitrust (SETS) المباشر لليوم هو USD 0.01386026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.00K. يتم تحديث سعر SETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sensitrust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.72K
- تغيير سعر Sensitrust خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.75M
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خلال اليوم، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ -0.0023422522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ -0.0000598777 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ +0.00279492557236877 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.45%
|30 يوم
|$ -0.0023422522
|-16.89%
|60 يوم
|$ -0.0000598777
|-0.43%
|90 يوم
|$ +0.00279492557236877
|+25.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sensitrust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+0.45%
-9.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sensitrust is a platform where customers and professionals get in touch, make deals and design new projects. Every phase exploits blockchain technologies, managed by Smart Contracts, and supported by Artificial Intelligence.
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