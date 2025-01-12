احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SETS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SETS.

سعر Sensitrust (SETS) المباشر لليوم هو USD 0.01386026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.00K . يتم تحديث سعر SETS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sensitrust الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.72K - تغيير سعر Sensitrust خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.75M

أداء سعر Sensitrust (SETS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ -0.0023422522 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ -0.0000598777 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sensitrust مقابل USD هو $ +0.00279492557236877 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.45% 30 يوم $ -0.0023422522 -16.89% 60 يوم $ -0.0000598777 -0.43% 90 يوم $ +0.00279492557236877 +25.26%

تحليل سعر Sensitrust (SETS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sensitrust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01362751$ 0.01362751 $ 0.01362751 24 ساعة مرتفع $ 0.01399007$ 0.01399007 $ 0.01399007 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -9.25%

معلومات سوق Sensitrust (SETS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: