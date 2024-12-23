سعر Sensi (SENSI)
سعر Sensi (SENSI) المباشر لليوم هو USD 0.00972206. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.33M. يتم تحديث سعر SENSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sensi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K
- تغيير سعر Sensi خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 240.04M
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خلال اليوم، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ +0.0047406145 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ +0.0005175130 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ +0.00153746284046452 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.16%
|30 يوم
|$ +0.0047406145
|+48.76%
|60 يوم
|$ +0.0005175130
|+5.32%
|90 يوم
|$ +0.00153746284046452
|+18.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sensi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.16%
-3.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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