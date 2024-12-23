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سعر Sensi (SENSI) المباشر لليوم هو USD 0.00972206 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.33M . يتم تحديث سعر SENSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sensi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K - تغيير سعر Sensi خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 240.04M

أداء سعر Sensi (SENSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ +0.0047406145 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ +0.0005175130 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sensi مقابل USD هو $ +0.00153746284046452 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.16% 30 يوم $ +0.0047406145 +48.76% 60 يوم $ +0.0005175130 +5.32% 90 يوم $ +0.00153746284046452 +18.78%

تحليل سعر Sensi (SENSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sensi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00950013$ 0.00950013 $ 0.00950013 24 ساعة مرتفع $ 0.01010053$ 0.01010053 $ 0.01010053 عالية طوال الوقت $ 0.223058$ 0.223058 $ 0.223058 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) -3.38%

معلومات سوق Sensi (SENSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: