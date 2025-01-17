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سعر Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 628.23K . يتم تحديث سعر SENKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Senku Ishigami by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.01K - تغيير سعر Senku Ishigami by Virtuals خلال اليوم هو -33.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000314480151766916 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000314480151766916 -33.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Senku Ishigami by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00653648$ 0.00653648 $ 0.00653648 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -33.33% تغير السعر (7 أيام) +62.93%

معلومات سوق Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: