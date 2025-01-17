سعر Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)
سعر Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 628.23K. يتم تحديث سعر SENKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Senku Ishigami by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.01K
- تغيير سعر Senku Ishigami by Virtuals خلال اليوم هو -33.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000314480151766916 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Senku Ishigami by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000314480151766916
|-33.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Senku Ishigami by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-33.33%
+62.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery.
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