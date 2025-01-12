سعر Sendr (SENDR)
سعر Sendr (SENDR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.23K. يتم تحديث سعر SENDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sendr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79
- تغيير سعر Sendr خلال اليوم هو +0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Sendr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sendr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sendr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sendr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.93%
|30 يوم
|$ 0
|-17.78%
|60 يوم
|$ 0
|-65.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sendr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+0.93%
-2.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sendr is a DAO Governed Escrow aiming to secure cryptocurrency payments of all kinds. Payments can be made in ETH, stables, or any ERC20 token. Payment releases can be time based, price milestone based, or based on the agreement between the payor and the payee. Any payment disputes are resolved by holders of the $SENDR token participating in the DAO. DAO members are rewarded in $SENDR for helping resolve disputes - $SENDR holders may also earn through staking.
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