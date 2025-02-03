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سعر Sendex AI (SENDEX) المباشر لليوم هو USD 0.052385 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SENDEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sendex AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47K - تغيير سعر Sendex AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sendex AI (SENDEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ -0.0317420202 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ -0.0463548526 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ -0.35702457984535975 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0317420202 -60.59% 60 يوم $ -0.0463548526 -88.48% 90 يوم $ -0.35702457984535975 -87.20%

تحليل سعر Sendex AI (SENDEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sendex AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 9.61$ 9.61 $ 9.61 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Sendex AI (SENDEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: