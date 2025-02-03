سعر Sendex AI (SENDEX)
سعر Sendex AI (SENDEX) المباشر لليوم هو USD 0.052385. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SENDEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sendex AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47K
- تغيير سعر Sendex AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ -0.0317420202 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ -0.0463548526 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sendex AI مقابل USD هو $ -0.35702457984535975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0317420202
|-60.59%
|60 يوم
|$ -0.0463548526
|-88.48%
|90 يوم
|$ -0.35702457984535975
|-87.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sendex AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Request Cryptocurrency Payments and Create Invoices Anonymously! Sendex AI is a complete anonymous tool which can help users to request payments and send cryptocurrencies in a full privacy process without sender's or receiver's wallet be traceable to anyone.
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