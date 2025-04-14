سعر SELFCrypto (SELF)
سعر SELFCrypto (SELF) المباشر لليوم هو USD 0.00145235. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 267.76K. يتم تحديث سعر SELF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SELFCrypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SELFCrypto خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 184.36M
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خلال اليوم، كان سعر SELFCrypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SELFCrypto مقابل USD هو $ +0.0024732069 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SELFCrypto مقابل USD هو $ +0.0010065941 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SELFCrypto مقابل USD هو $ -0.0001201674901069733 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0024732069
|+170.29%
|60 يوم
|$ +0.0010065941
|+69.31%
|90 يوم
|$ -0.0001201674901069733
|-7.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SELFCrypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+38.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is SELF Crypto (SELF)? SELF is a decentralised utility NFT project which enables users to build a Web3 identity. The projects core product allows users to send cryptocurrency by @username encompassing auto chain recognition. @Usernames can be applied to any DeFi or CEX wallet and can also be integrated into DEX platforms for users to insert @usernames instead of contract addresses. The SELF technology aims to mitigate transposition errors and make transacting in crypto more user friendly. The project has a vast roadmap to include addition of avatars and linking all your Web3 assets from email to loyalty cars, tickets, documentation and more. SELF is the utility token that is used for: * Purchasing usernames * NFT upgrades and maintenance * Raffle Drop Coupons * Auctions * Staking SELF tools include: * @username utility NFTs * Flexible Staking * Web Wallet * NFT maintenance dashboard * SWAPs onsite * @username secondary market through TofuNFT
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