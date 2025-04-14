احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SELF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SELF.

سعر Self Token (SELF) المباشر لليوم هو USD 0.172805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SELF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Self Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Self Token خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Self Token (SELF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Self Token مقابل USD هو $ -0.0018348808503664 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Self Token مقابل USD هو $ -0.0031566980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Self Token مقابل USD هو $ -0.0377315397 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Self Token مقابل USD هو $ -0.0474574970611617 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0018348808503664 -1.05% 30 يوم $ -0.0031566980 -1.82% 60 يوم $ -0.0377315397 -21.83% 90 يوم $ -0.0474574970611617 -21.54%

تحليل سعر Self Token (SELF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Self Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.172785$ 0.172785 $ 0.172785 24 ساعة مرتفع $ 0.175128$ 0.175128 $ 0.175128 عالية طوال الوقت $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) +3.04%

معلومات سوق Self Token (SELF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: