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سعر Selen Ai (SELEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.54K . يتم تحديث سعر SELEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Selen Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Selen Ai خلال اليوم هو -16.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 974.72M

أداء سعر Selen Ai (SELEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Selen Ai (SELEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Selen Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -16.49% تغير السعر (7 أيام) -55.61%

معلومات سوق Selen Ai (SELEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: