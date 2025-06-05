سعر Selen Ai (SELEN)
سعر Selen Ai (SELEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.54K. يتم تحديث سعر SELEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Selen Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Selen Ai خلال اليوم هو -16.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 974.72M
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خلال اليوم، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Selen Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Selen Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-16.49%
-55.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.
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