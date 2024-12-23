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سعر sekoia by Virtuals (SEKOIA) المباشر لليوم هو USD 0.02477883 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.81M . يتم تحديث سعر SEKOIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sekoia by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 936.75K - تغيير سعر sekoia by Virtuals خلال اليوم هو -16.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر sekoia by Virtuals (SEKOIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00491047355521776 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0149510727 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00491047355521776 -16.53% 30 يوم $ +0.0149510727 +60.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر sekoia by Virtuals (SEKOIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sekoia by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02482377$ 0.02482377 $ 0.02482377 24 ساعة مرتفع $ 0.03113897$ 0.03113897 $ 0.03113897 عالية طوال الوقت $ 0.04946983$ 0.04946983 $ 0.04946983 تغير السعر (1 ساعة) -4.19% تغير السعر (1يوم) -16.53% تغير السعر (7 أيام) +24.22%

معلومات سوق sekoia by Virtuals (SEKOIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: