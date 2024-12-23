سعر sekoia by Virtuals (SEKOIA)
سعر sekoia by Virtuals (SEKOIA) المباشر لليوم هو USD 0.02477883. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.81M. يتم تحديث سعر SEKOIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sekoia by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 936.75K
- تغيير سعر sekoia by Virtuals خلال اليوم هو -16.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00491047355521776 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0149510727 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sekoia by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00491047355521776
|-16.53%
|30 يوم
|$ +0.0149510727
|+60.34%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sekoia by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.19%
-16.53%
+24.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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