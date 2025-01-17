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سعر Sekai Glory (GLORY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GLORY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sekai Glory الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.75 - تغيير سعر Sekai Glory خلال اليوم هو +0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sekai Glory (GLORY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.28% 30 يوم $ 0 -11.93% 60 يوم $ 0 -11.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sekai Glory (GLORY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sekai Glory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01720433$ 0.01720433 $ 0.01720433 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) -3.35%

معلومات سوق Sekai Glory (GLORY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: