سعر Sekai Glory (GLORY)
سعر Sekai Glory (GLORY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GLORY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sekai Glory الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.75
- تغيير سعر Sekai Glory خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sekai Glory مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-11.93%
|60 يوم
|$ 0
|-11.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sekai Glory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+0.28%
-3.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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