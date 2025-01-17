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سعر Sekai DAO (SEKAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SEKAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sekai DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.17 - تغيير سعر Sekai DAO خلال اليوم هو +1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sekai DAO (SEKAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.66% 30 يوم $ 0 +59.19% 60 يوم $ 0 -26.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sekai DAO (SEKAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sekai DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.66% تغير السعر (7 أيام) +11.05%

معلومات سوق Sekai DAO (SEKAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: