سعر Sekai DAO (SEKAI)
سعر Sekai DAO (SEKAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEKAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sekai DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.17
- تغيير سعر Sekai DAO خلال اليوم هو +1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sekai DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.66%
|30 يوم
|$ 0
|+59.19%
|60 يوم
|$ 0
|-26.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sekai DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.66%
+11.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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