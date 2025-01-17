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سعر Seiren Games Network (SERG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SERG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seiren Games Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.40K - تغيير سعر Seiren Games Network خلال اليوم هو -16.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Seiren Games Network (SERG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ -0.000100056598875203 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100056598875203 -16.67% 30 يوم $ 0 -0.00% 60 يوم $ 0 -16.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Seiren Games Network (SERG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seiren Games Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.441971$ 0.441971 $ 0.441971 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -16.67% تغير السعر (7 أيام) -16.67%

معلومات سوق Seiren Games Network (SERG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: