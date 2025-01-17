سعر Seiren Games Network (SERG)
سعر Seiren Games Network (SERG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SERG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seiren Games Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.40K
- تغيير سعر Seiren Games Network خلال اليوم هو -16.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ -0.000100056598875203 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seiren Games Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100056598875203
|-16.67%
|30 يوم
|$ 0
|-0.00%
|60 يوم
|$ 0
|-16.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seiren Games Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-16.67%
-16.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SERG is the cryptocurrency used by Seiren Games. A project of AOK Network, a company that provides an ecosystem of interconnected blockchain-based products. SERG Network is a Web 3.0 GameFi aggregator and integrated service provider supporting all types of blockchain games. We enable users to issue game NFTs with one click and make it easy to transform traditional games into blockchain games.
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