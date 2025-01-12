احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHARE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHARE.

سعر Seigniorage Shares (SHARE) المباشر لليوم هو USD 0.00449823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.28K . يتم تحديث سعر SHARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seigniorage Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.60 - تغيير سعر Seigniorage Shares خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.40M

أداء سعر Seigniorage Shares (SHARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ -0.0008853767 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ -0.0004522907 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ +0.000163170280319519 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ -0.0008853767 -19.68% 60 يوم $ -0.0004522907 -10.05% 90 يوم $ +0.000163170280319519 +3.76%

تحليل سعر Seigniorage Shares (SHARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seigniorage Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00449242$ 0.00449242 $ 0.00449242 24 ساعة مرتفع $ 0.00450178$ 0.00450178 $ 0.00450178 عالية طوال الوقت $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) -14.16%

معلومات سوق Seigniorage Shares (SHARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: