سعر Seigniorage Shares (SHARE)
سعر Seigniorage Shares (SHARE) المباشر لليوم هو USD 0.00449823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.28K. يتم تحديث سعر SHARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seigniorage Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.60
- تغيير سعر Seigniorage Shares خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.40M
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خلال اليوم، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ -0.0008853767 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ -0.0004522907 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seigniorage Shares مقابل USD هو $ +0.000163170280319519 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ -0.0008853767
|-19.68%
|60 يوم
|$ -0.0004522907
|-10.05%
|90 يوم
|$ +0.000163170280319519
|+3.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seigniorage Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.00%
-14.16%
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