سعر Seifmoon ($SEIF)
سعر Seifmoon ($SEIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SEIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seifmoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28
- تغيير سعر Seifmoon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Seifmoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seifmoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seifmoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seifmoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-32.22%
|60 يوم
|$ 0
|-26.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seifmoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Seifmoon is the first meme token on Sei Network. We believe that meme tokens are a great way to introduce and onboard new users on Sei Network. Started as a meme token, SEIF is now delevoping new products to adapt to the demand of their users and the market.
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