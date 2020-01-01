توكنوميكس Sei fastUSD (FASTUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sei fastUSD (FASTUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sei fastUSD (FASTUSD) fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. الموقع الرسمي: https://www.sei.io/ اشتر FASTUSD الآن!

توكنوميكس Sei fastUSD (FASTUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sei fastUSD (FASTUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M إجمالي العرض: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M العرض المتداول: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 السعر الحالي: $ 0.998947 $ 0.998947 $ 0.998947 معرفة المزيد عن سعر Sei fastUSD (FASTUSD)

توكنوميكس Sei fastUSD (FASTUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sei fastUSD (FASTUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FASTUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FASTUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FASTUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن FASTUSD!

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