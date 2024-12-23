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سعر Sei fastUSD (FASTUSD) المباشر لليوم هو USD 0.995996 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.49M . يتم تحديث سعر FASTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sei fastUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.90M - تغيير سعر Sei fastUSD خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.54M

أداء سعر Sei fastUSD (FASTUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ +0.00753065 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ -0.0000467122 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00753065 +0.76% 30 يوم $ -0.0000467122 -0.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sei fastUSD (FASTUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sei fastUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.983948$ 0.983948 $ 0.983948 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) -0.37%

معلومات سوق Sei fastUSD (FASTUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: