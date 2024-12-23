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سعر Sei fastUSD (FASTUSD)

USD

مخطط سعر Sei fastUSD (FASTUSD) المباشر

$0.996562
$0.996562$0.996562
+0.80%(1D)

سعر Sei fastUSD (FASTUSD) لليوم

سعر Sei fastUSD (FASTUSD) المباشر لليوم هو USD 0.995996. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.49M. يتم تحديث سعر FASTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sei fastUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.90M
- تغيير سعر Sei fastUSD خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.54M

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أداء سعر Sei fastUSD (FASTUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ +0.00753065 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ -0.0000467122 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00753065+0.76%
30 يوم$ -0.0000467122-0.00%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Sei fastUSD (FASTUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sei fastUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.983948
$ 0.983948$ 0.983948

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

-0.61%

+0.76%

-0.37%

معلومات سوق Sei fastUSD (FASTUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 14.49M
$ 14.49M$ 14.49M

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

14.54M
14.54M 14.54M

ما هو Sei fastUSD ( FASTUSD )

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

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المصدر Sei fastUSD (FASTUSD)

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عملة FASTUSD إلى العملات المحلية

1 FASTUSD إلى AUD
A$1.5935936
1 FASTUSD إلى GBP
0.78683684
1 FASTUSD إلى EUR
0.9461962
1 FASTUSD إلى USD
$0.995996
1 FASTUSD إلى MYR
RM4.481982
1 FASTUSD إلى TRY
35.04909924
1 FASTUSD إلى JPY
¥156.06261324
1 FASTUSD إلى RUB
102.40830872
1 FASTUSD إلى INR
84.59990024
1 FASTUSD إلى IDR
Rp16,064.44936388
1 FASTUSD إلى PHP
58.3653656
1 FASTUSD إلى EGP
￡E.50.6961964
1 FASTUSD إلى BRL
R$6.04569572
1 FASTUSD إلى CAD
C$1.42427428
1 FASTUSD إلى BDT
118.53348396
1 FASTUSD إلى NGN
1,541.78188808
1 FASTUSD إلى UAH
41.60275292
1 FASTUSD إلى VES
Bs50.795796
1 FASTUSD إلى PKR
Rs276.11997108
1 FASTUSD إلى KZT
520.91586796
1 FASTUSD إلى THB
฿34.1626628
1 FASTUSD إلى TWD
NT$32.4694696
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Fr0.88643644
1 FASTUSD إلى HKD
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