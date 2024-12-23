سعر Sei fastUSD (FASTUSD)
سعر Sei fastUSD (FASTUSD) المباشر لليوم هو USD 0.995996. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.49M. يتم تحديث سعر FASTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sei fastUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.90M
- تغيير سعر Sei fastUSD خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.54M
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خلال اليوم، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ +0.00753065 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ -0.0000467122 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sei fastUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00753065
|+0.76%
|30 يوم
|$ -0.0000467122
|-0.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sei fastUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+0.76%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.
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|1 FASTUSD إلى AUD
A$1.5935936
|1 FASTUSD إلى GBP
￡0.78683684
|1 FASTUSD إلى EUR
€0.9461962
|1 FASTUSD إلى USD
$0.995996
|1 FASTUSD إلى MYR
RM4.481982
|1 FASTUSD إلى TRY
₺35.04909924
|1 FASTUSD إلى JPY
¥156.06261324
|1 FASTUSD إلى RUB
₽102.40830872
|1 FASTUSD إلى INR
₹84.59990024
|1 FASTUSD إلى IDR
Rp16,064.44936388
|1 FASTUSD إلى PHP
₱58.3653656
|1 FASTUSD إلى EGP
￡E.50.6961964
|1 FASTUSD إلى BRL
R$6.04569572
|1 FASTUSD إلى CAD
C$1.42427428
|1 FASTUSD إلى BDT
৳118.53348396
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₦1,541.78188808
|1 FASTUSD إلى UAH
₴41.60275292
|1 FASTUSD إلى VES
Bs50.795796
|1 FASTUSD إلى PKR
Rs276.11997108
|1 FASTUSD إلى KZT
₸520.91586796
|1 FASTUSD إلى THB
฿34.1626628
|1 FASTUSD إلى TWD
NT$32.4694696
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Fr0.88643644
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HK$7.73888892
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