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سعر Segment Finance (SEF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SEF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Segment Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.76 - تغيير سعر Segment Finance خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Segment Finance (SEF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.40% 30 يوم $ 0 -2.47% 60 يوم $ 0 +33.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Segment Finance (SEF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Segment Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04078501$ 0.04078501 $ 0.04078501 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -4.02%

معلومات سوق Segment Finance (SEF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: