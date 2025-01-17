سعر Segment Finance (SEF)
سعر Segment Finance (SEF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Segment Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.76
- تغيير سعر Segment Finance خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Segment Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.40%
|30 يوم
|$ 0
|-2.47%
|60 يوم
|$ 0
|+33.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Segment Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-0.40%
-4.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Segment Finance is a decentralized lending and borrowing platform built on BNB Chain.
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