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سعر Seers (SEER) المباشر لليوم هو USD 0.05352 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر SEER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.27 - تغيير سعر Seers خلال اليوم هو +6.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.00M

أداء سعر Seers (SEER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seers مقابل USD هو $ +0.00310869 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seers مقابل USD هو $ -0.0005045544 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seers مقابل USD هو $ +0.0099777336 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seers مقابل USD هو $ -0.0033908675703703 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00310869 +6.17% 30 يوم $ -0.0005045544 -0.94% 60 يوم $ +0.0099777336 +18.64% 90 يوم $ -0.0033908675703703 -5.95%

تحليل سعر Seers (SEER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04937194$ 0.04937194 $ 0.04937194 24 ساعة مرتفع $ 0.053611$ 0.053611 $ 0.053611 عالية طوال الوقت $ 0.123517$ 0.123517 $ 0.123517 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) +6.17% تغير السعر (7 أيام) +7.30%

معلومات سوق Seers (SEER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: