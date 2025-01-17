سعر Seers (SEER)
سعر Seers (SEER) المباشر لليوم هو USD 0.05352. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر SEER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.27
- تغيير سعر Seers خلال اليوم هو +6.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.00M
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خلال اليوم، كان سعر Seers مقابل USD هو $ +0.00310869 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seers مقابل USD هو $ -0.0005045544 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seers مقابل USD هو $ +0.0099777336 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seers مقابل USD هو $ -0.0033908675703703 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00310869
|+6.17%
|30 يوم
|$ -0.0005045544
|-0.94%
|60 يوم
|$ +0.0099777336
|+18.64%
|90 يوم
|$ -0.0033908675703703
|-5.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
+6.17%
+7.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future.
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