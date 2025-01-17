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سعر Seek Tiger (STI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seek Tiger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.66 - تغيير سعر Seek Tiger خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Seek Tiger (STI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.24% 30 يوم $ 0 -34.43% 60 يوم $ 0 -15.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Seek Tiger (STI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seek Tiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -9.82%

معلومات سوق Seek Tiger (STI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: