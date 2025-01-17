سعر Seek Tiger (STI)
سعر Seek Tiger (STI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seek Tiger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.66
- تغيير سعر Seek Tiger خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seek Tiger مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-34.43%
|60 يوم
|$ 0
|-15.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seek Tiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.24%
-9.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Seek Tiger, a decentralized chain game aggregation platform, is committed to creating a GameFi chain game aggregation platform based on the concept of Web 3.0, integrating smart contract constraints and Dao voting governance for global users, including a meta universe ecosystem of decentralized NFT trading and cross chain integration system. GameFi chain game aggregation platform is mainly responsible for providing players with a cross chain aggregation game environment. Decentralized NFT trading, in order to realize the circulation of game assets and virtual social networking of creators and investors. It assists potential chain game incubation."
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