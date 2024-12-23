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سعر Seedify NFT Space (SNFTS) المباشر لليوم هو USD 0.00166373 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.39M . يتم تحديث سعر SNFTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seedify NFT Space الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 484.91 - تغيير سعر Seedify NFT Space خلال اليوم هو -6.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.02B

أداء سعر Seedify NFT Space (SNFTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ -0.000112694497013141 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ -0.0004045868 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ -0.0007447088 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ +0.0001242276648305977 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000112694497013141 -6.34% 30 يوم $ -0.0004045868 -24.31% 60 يوم $ -0.0007447088 -44.76% 90 يوم $ +0.0001242276648305977 +8.07%

تحليل سعر Seedify NFT Space (SNFTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seedify NFT Space: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00166044$ 0.00166044 $ 0.00166044 24 ساعة مرتفع $ 0.00178096$ 0.00178096 $ 0.00178096 عالية طوال الوقت $ 0.02428117$ 0.02428117 $ 0.02428117 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) -6.34% تغير السعر (7 أيام) -26.45%

معلومات سوق Seedify NFT Space (SNFTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: