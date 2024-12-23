سعر Seedify NFT Space (SNFTS)
سعر Seedify NFT Space (SNFTS) المباشر لليوم هو USD 0.00166373. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.39M. يتم تحديث سعر SNFTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seedify NFT Space الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 484.91
- تغيير سعر Seedify NFT Space خلال اليوم هو -6.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.02B
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خلال اليوم، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ -0.000112694497013141 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ -0.0004045868 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ -0.0007447088 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seedify NFT Space مقابل USD هو $ +0.0001242276648305977 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000112694497013141
|-6.34%
|30 يوم
|$ -0.0004045868
|-24.31%
|60 يوم
|$ -0.0007447088
|-44.76%
|90 يوم
|$ +0.0001242276648305977
|+8.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seedify NFT Space: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-6.34%
-26.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.
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|1 SNFTS إلى AUD
A$0.002661968
|1 SNFTS إلى GBP
￡0.0013143467
|1 SNFTS إلى EUR
€0.0015805435
|1 SNFTS إلى USD
$0.00166373
|1 SNFTS إلى MYR
RM0.007486785
|1 SNFTS إلى TRY
₺0.0585466587
|1 SNFTS إلى JPY
¥0.2606898537
|1 SNFTS إلى RUB
₽0.1710647186
|1 SNFTS إلى INR
₹0.1413172262
|1 SNFTS إلى IDR
Rp26.8343510819
|1 SNFTS إلى PHP
₱0.097494578
|1 SNFTS إلى EGP
￡E.0.084683857
|1 SNFTS إلى BRL
R$0.0100988411
|1 SNFTS إلى CAD
C$0.0023791339
|1 SNFTS إلى BDT
৳0.1980005073
|1 SNFTS إلى NGN
₦2.5754207654
|1 SNFTS إلى UAH
₴0.0694940021
|1 SNFTS إلى VES
Bs0.08485023
|1 SNFTS إلى PKR
Rs0.4612358679
|1 SNFTS إلى KZT
₸0.8701474273
|1 SNFTS إلى THB
฿0.057065939
|1 SNFTS إلى TWD
NT$0.054237598
|1 SNFTS إلى CHF
Fr0.0014807197
|1 SNFTS إلى HKD
HK$0.0129271821
|1 SNFTS إلى MAD
.د.م0.0166705746