سعر Seeded Network (SEEDED)
سعر Seeded Network (SEEDED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEEDED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seeded Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.20
- تغيير سعر Seeded Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Seeded Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seeded Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seeded Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seeded Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.66%
|60 يوم
|$ 0
|-3.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seeded Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Seeded Network is focused on developing a network of DeFi products all serving a purpose to bring the network synchronised usage and add utility to our $SEEDED token. Seeded Networks flagship, the lending protocol, will be the first of its kind on Solana to provide LP collateral which will allow users to use LP tokens are collateral and borrow other assets while also providing utility to other parts of the Network.
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