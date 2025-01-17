سعر seed USDN (SUSDN)
سعر seed USDN (SUSDN) المباشر لليوم هو USD 1.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUSDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق seed USDN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.83K
- تغيير سعر seed USDN خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ +0.00179259 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ +0.0151920750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00179259
|+0.16%
|30 يوم
|$ +0.0151920750
|+1.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر seed USDN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.16%
+1.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sUSDN (seed USDN) is designed to kickstart TVL ahead of USDN's official launch in January. Every sUSDN is backed by sUSDe, giving users double yield opportunities. And every sUSDN can be reedemed anytime for sUSDe and later for $USDN! USDN is the first ever Decentralized Synthethic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. More information at https://smardex.io/
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