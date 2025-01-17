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سعر seed USDN (SUSDN) المباشر لليوم هو USD 1.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUSDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق seed USDN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.83K - تغيير سعر seed USDN خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر seed USDN (SUSDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ +0.00179259 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ +0.0151920750 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر seed USDN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00179259 +0.16% 30 يوم $ +0.0151920750 +1.32% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر seed USDN (SUSDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر seed USDN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24 ساعة مرتفع $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 عالية طوال الوقت $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +1.16%

معلومات سوق seed USDN (SUSDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: