سعر Securitize Tokenized AAA CLO Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) اليوم هو $ 1,028.4، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STAC الحالي إلى USD هو $ 1,028.4 لكل STAC.

يحتل Securitize Tokenized AAA CLO Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 103,043,292، مع عرض متداول قدره 100.20K STAC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STAC بين $ 1,025.1 (أدنى) و$ 1,030.69 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,032.64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 997.66.

على المدى القصير، تحرك STAC بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و+0.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

القيمة السوقية $ 103.04M$ 103.04M $ 103.04M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 103.04M$ 103.04M $ 103.04M إمداد دورة التداول 100.20K 100.20K 100.20K إجمالي العرض 100,198.100776 100,198.100776 100,198.100776

القيمة السوقية الحالية لـ Securitize Tokenized AAA CLO Fund هي $ 103.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ STAC يبلغ 100.20K، مع إجمالي عرض 100198.100776. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.04M.