سعر Secured On Blockchain (SOB)
سعر Secured On Blockchain (SOB) المباشر لليوم هو USD 0.404522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 402.50K. يتم تحديث سعر SOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Secured On Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.59K
- تغيير سعر Secured On Blockchain خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00K
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خلال اليوم، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ -0.0008741595362203 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ +0.0022878146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ -0.1187160826 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ -0.1440063635396178 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008741595362203
|-0.21%
|30 يوم
|$ +0.0022878146
|+0.57%
|60 يوم
|$ -0.1187160826
|-29.34%
|90 يوم
|$ -0.1440063635396178
|-26.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Secured On Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.20%
-0.21%
-25.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain.
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