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سعر Secured On Blockchain (SOB) المباشر لليوم هو USD 0.404522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 402.50K . يتم تحديث سعر SOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Secured On Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.59K - تغيير سعر Secured On Blockchain خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00K

أداء سعر Secured On Blockchain (SOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ -0.0008741595362203 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ +0.0022878146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ -0.1187160826 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Secured On Blockchain مقابل USD هو $ -0.1440063635396178 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008741595362203 -0.21% 30 يوم $ +0.0022878146 +0.57% 60 يوم $ -0.1187160826 -29.34% 90 يوم $ -0.1440063635396178 -26.25%

تحليل سعر Secured On Blockchain (SOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Secured On Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.389328$ 0.389328 $ 0.389328 24 ساعة مرتفع $ 0.441116$ 0.441116 $ 0.441116 عالية طوال الوقت $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -25.75%

معلومات سوق Secured On Blockchain (SOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: