سعر Secured MoonRat (SMRAT)
سعر Secured MoonRat (SMRAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMRAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Secured MoonRat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.32
- تغيير سعر Secured MoonRat خلال اليوم هو +0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.93%
|30 يوم
|$ 0
|-0.23%
|60 يوم
|$ 0
|+11.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Secured MoonRat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.93%
+3.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Secured MoonRat Token brings the most revolutionary mechanism to BSC ecosystem: Earn $BNB just by holding SMRAT token The Secured MoonRat Token is the stablest and the most secured version to Earn BNB Secured MoonRat Token is a community-driven, fair launched DeFi project built on Binance Smart Chain #BSC. Three functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, & Burn
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