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سعر Secured MoonRat (SMRAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SMRAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Secured MoonRat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.32 - تغيير سعر Secured MoonRat خلال اليوم هو +0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Secured MoonRat (SMRAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Secured MoonRat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.93% 30 يوم $ 0 -0.23% 60 يوم $ 0 +11.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Secured MoonRat (SMRAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Secured MoonRat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.93% تغير السعر (7 أيام) +3.78%

معلومات سوق Secured MoonRat (SMRAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: