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سعر SecureChain AI (SCAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SecureChain AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.86 - تغيير سعر SecureChain AI خلال اليوم هو +1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SecureChain AI (SCAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SecureChain AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SecureChain AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SecureChain AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SecureChain AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.21% 30 يوم $ 0 -24.72% 60 يوم $ 0 -6.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SecureChain AI (SCAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SecureChain AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00516139$ 0.00516139 $ 0.00516139 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.21% تغير السعر (7 أيام) -22.38%

معلومات سوق SecureChain AI (SCAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: