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سعر SECT BOT (SECT) المباشر لليوم هو USD 0.092183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SECT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SECT BOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.07 - تغيير سعر SECT BOT خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SECT BOT (SECT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SECT BOT مقابل USD هو $ -0.000626698377605 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SECT BOT مقابل USD هو $ -0.0253446926 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SECT BOT مقابل USD هو $ -0.0523139723 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SECT BOT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000626698377605 -0.67% 30 يوم $ -0.0253446926 -27.49% 60 يوم $ -0.0523139723 -56.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SECT BOT (SECT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SECT BOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.089854$ 0.089854 $ 0.089854 24 ساعة مرتفع $ 0.092924$ 0.092924 $ 0.092924 عالية طوال الوقت $ 0.358269$ 0.358269 $ 0.358269 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) +2.37%

معلومات سوق SECT BOT (SECT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: