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سعر Secret Society (SS) المباشر لليوم هو USD 0.03632214 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Secret Society الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Secret Society خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Secret Society (SS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Secret Society مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Secret Society مقابل USD هو $ -0.0049130597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Secret Society مقابل USD هو $ -0.0149216000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Secret Society مقابل USD هو $ -0.03846586295304626 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0049130597 -13.52% 60 يوم $ -0.0149216000 -41.08% 90 يوم $ -0.03846586295304626 -51.43%

تحليل سعر Secret Society (SS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Secret Society: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.780274$ 0.780274 $ 0.780274 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.16%

معلومات سوق Secret Society (SS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: