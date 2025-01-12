سعر SeChain (SNN)
سعر SeChain (SNN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.34K. يتم تحديث سعر SNN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SeChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.32
- تغيير سعر SeChain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.00B
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خلال اليوم، كان سعر SeChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SeChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SeChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SeChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.86%
|60 يوم
|$ 0
|-20.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SeChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+106.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SeChain project is building the future of decentralized services where the service provider & the customers can get the work done in decentralized environment far from centralized companies, so any one need a service like painting house , repairing car , selling used items, providing any pro service like transportations , logistics , supply chain ..etc. can simply own SNN , then it will be used as guarantee of work done , after confirmation of service funds will be release to the service provider ,
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