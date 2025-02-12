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سعر Sebra AI (BRAIN) المباشر لليوم هو USD 0.0024741 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sebra AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.12 - تغيير سعر Sebra AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sebra AI (BRAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sebra AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sebra AI مقابل USD هو $ -0.0006643356 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sebra AI مقابل USD هو $ -0.0011031165 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sebra AI مقابل USD هو $ -0.11440084836508533 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0006643356 -26.85% 60 يوم $ -0.0011031165 -44.58% 90 يوم $ -0.11440084836508533 -97.88%

تحليل سعر Sebra AI (BRAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sebra AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.420587$ 0.420587 $ 0.420587 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -15.30%

معلومات سوق Sebra AI (BRAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: