سعر Seascape Crowns المباشر اليوم هو 0.129878 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CWS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CWS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CWS

معلومات سعر CWS

الموقع الرسمي لـ CWS

اقتصاد توكن CWS

توقعات سعر CWS

شعار Seascape Crowns

سعر Seascape Crowns (CWS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CWS إلى USD:

$0.129878
-4.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Seascape Crowns (CWS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:27:16 (UTC+8)

معلومات سعر Seascape Crowns (CWS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.127769
24 ساعة منخفض
$ 0.139591
24 ساعة مرتفع

$ 0.127769
$ 0.139591
$ 61.33
$ 0.063296
+0.91%

-4.55%

-6.19%

-6.19%

سعر Seascape Crowns (CWS) في الوقت الحقيقي هو $0.129878. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CWS بين أدنى سعر $ 0.127769 وأعلى سعر $ 0.139591، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCWS على الإطلاق هو $ 61.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.063296.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CWS +0.91% على مدار الساعة الماضية، -4.55% على مدار 24 ساعة، و -6.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Seascape Crowns (CWS)

$ 990.91K
--
$ 990.91K
7.65M
7,645,850.9663491575
القيمة السوقية الحالية لـ Seascape Crowns هي $ 990.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CWS يبلغ 7.65M، مع إجمالي عرض 7645850.9663491575. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 990.91K.

سجل سعر Seascape Crowns (CWS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seascape Crowns مقابل USD هو $ -0.0062052923290518 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seascape Crowns مقابل USD هو $ +0.0131922019 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seascape Crowns مقابل USD هو $ +0.0282441010 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seascape Crowns مقابل USD هو $ +0.02501597493097573 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0062052923290518-4.55%
30 يوم$ +0.0131922019+10.16%
60 يوم$ +0.0282441010+21.75%
90 يوم$ +0.02501597493097573+23.86%

ما هو Seascape Crowns ( CWS )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Seascape Crowns (CWS)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Seascape Crowns (USD)

كم ستكون قيمة Seascape Crowns (CWS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Seascape Crowns (CWS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Seascape Crowns.

تحقق الآن من توقعات سعر Seascape Crowns!

عملة CWS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Seascape Crowns (CWS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Seascape Crowns (CWS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CWS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Seascape Crowns (CWS)

كم يساوي Seascape Crowns (CWS) اليوم؟
سعر CWS المباشر في USD هو USD 0.129878، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CWS إلى USD الحالي؟
سعر CWS إلى USD الحالي هو $ 0.129878. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Seascape Crowns ؟
القيمة السوقية لعملة CWS هي $ 990.91K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CWS؟
العرض المتداول لتوكن CWS هو 7.65M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CWS؟
حقق CWS سعرًا قياسيًا قدره 61.33 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CWS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.063296 CWS.
ما هو حجم تداول CWS؟
حجم تداول CWS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CWS هذا العام؟
قد يرتفع CWS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CWS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:27:16 (UTC+8)

تحديثات Seascape Crowns (CWS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

