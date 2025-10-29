معلومات سعر Seascape Crowns (CWS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.127769 24 ساعة مرتفع $ 0.139591 عالية طوال الوقت $ 61.33 أدنى سعر $ 0.063296 تغير السعر (1 ساعة) +0.91% تغير السعر (1يوم) -4.55% تغير السعر (7 أيام) -6.19%

سعر Seascape Crowns (CWS) في الوقت الحقيقي هو $0.129878. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CWS بين أدنى سعر $ 0.127769 وأعلى سعر $ 0.139591، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCWS على الإطلاق هو $ 61.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.063296.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CWS +0.91% على مدار الساعة الماضية، -4.55% على مدار 24 ساعة، و -6.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Seascape Crowns (CWS)

القيمة السوقية $ 990.91K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 990.91K إمداد دورة التداول 7.65M إجمالي العرض 7,645,850.9663491575

القيمة السوقية الحالية لـ Seascape Crowns هي $ 990.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CWS يبلغ 7.65M، مع إجمالي عرض 7645850.9663491575. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 990.91K.