سعر Search (0XSEARCH)
سعر Search (0XSEARCH) المباشر لليوم هو USD 0.00705466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 0XSEARCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Search الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.54
- تغيير سعر Search خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Search مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Search مقابل USD هو $ -0.0026120746 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Search مقابل USD هو $ -0.0039499873 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Search مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0026120746
|-37.02%
|60 يوم
|$ -0.0039499873
|-55.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Search: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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