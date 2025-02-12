احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SEAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SEAT.

سعر Seamans Token (SEAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SEAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seamans Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K - تغيير سعر Seamans Token خلال اليوم هو -6.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Seamans Token (SEAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.52% 30 يوم $ 0 -2.22% 60 يوم $ 0 -29.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Seamans Token (SEAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seamans Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 25.87$ 25.87 $ 25.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -6.52% تغير السعر (7 أيام) -10.43%

معلومات سوق Seamans Token (SEAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: