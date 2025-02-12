سعر Seamans Token (SEAT)
سعر Seamans Token (SEAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seamans Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K
- تغيير سعر Seamans Token خلال اليوم هو -6.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seamans Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.52%
|30 يوم
|$ 0
|-2.22%
|60 يوم
|$ 0
|-29.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seamans Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-6.52%
-10.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Seamans Tec is a tailor-made cryptocurrency solution focused on marine leisure culture, B to B, B to C, C to C maritime trade, used vessel trading, yacht rental and sales, aquatic products, marine consumables, ESG, and maritime industries around the world, enabling Seamans Tec to revitalize the maritime industry and drive a sustainable maritime culture. We promise to lead the way in the on-purpose and easy-to-use use of Seamans Tec in comprehensive maritime communications, specifically designed to streamline all transactions in the maritime industry and facilitate seamless communication with a comprehensive platform. We promise to lead the way in the on-purpose and easy-to-use use of Seamans Tec in comprehensive maritime communications, specifically designed to streamline all transactions in the maritime industry and facilitate seamless communication with a comprehensive platform.
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