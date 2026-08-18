سعر Seal the Night Rider اليوم

السعر المباشر لمشروع Seal the Night Rider (RIDER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIDER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIDER.

يحتل Seal the Night Rider حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,271.76، مع عرض متداول قدره 1.00B RIDER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIDER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIDER بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-1.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Seal the Night Rider (RIDER)

القيمة السوقية $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Seal the Night Rider هي $ 11.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIDER يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.27K.