توكنوميكس Seal Dog (SOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Seal Dog (SOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Seal Dog (SOG) Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth. الموقع الرسمي: https://www.sealdogsui.com/ اشتر SOG الآن!

توكنوميكس Seal Dog (SOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Seal Dog (SOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.08K $ 68.08K $ 68.08K إجمالي العرض: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B العرض المتداول: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.08K $ 68.08K $ 68.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00109646 $ 0.00109646 $ 0.00109646 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000315 $ 0.00000315 $ 0.00000315 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Seal Dog (SOG)

توكنوميكس Seal Dog (SOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Seal Dog (SOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOG، استكشف السعر المباشر لتوكن SOG!

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