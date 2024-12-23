سعر Seal Dog (SOG)
سعر Seal Dog (SOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M. يتم تحديث سعر SOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seal Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.77K
- تغيير سعر Seal Dog خلال اليوم هو -2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.66B
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خلال اليوم، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.69%
|30 يوم
|$ 0
|-79.77%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seal Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.20%
-2.69%
-49.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.
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