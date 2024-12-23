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سعر Seal Dog (SOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M . يتم تحديث سعر SOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seal Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.77K - تغيير سعر Seal Dog خلال اليوم هو -2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.66B

أداء سعر Seal Dog (SOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seal Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.69% 30 يوم $ 0 -79.77% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Seal Dog (SOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seal Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00109646$ 0.00109646 $ 0.00109646 تغير السعر (1 ساعة) +1.20% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) -49.33%

معلومات سوق Seal Dog (SOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: