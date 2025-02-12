سعر Seahorses (SEAH)
سعر Seahorses (SEAH) المباشر لليوم هو USD 0.111105. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seahorses الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.55
- تغيير سعر Seahorses خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Seahorses مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seahorses مقابل USD هو $ -0.0001159936 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seahorses مقابل USD هو $ -0.0340294504 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seahorses مقابل USD هو $ -0.07844600506875708 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001159936
|-0.10%
|60 يوم
|$ -0.0340294504
|-30.62%
|90 يوم
|$ -0.07844600506875708
|-41.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seahorses: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Seahorses (SEAH) is a blockchain gaming and NFT project designed to empower its community with innovative utility features. Inspired by the mystical creatures of the sea, Seahorses serves as both a gaming platform and an NFT marketplace. Seahorses : Dive into an immersive NFT gaming metaverse where players can explore enchanting underwater realms, embark on epic quests, and engage in thrilling battles. Neptune's Treasure: Unlock the potential of decentralized finance (DeFi) with a suite of financial products and services tailored to the Seahorses community, including lending, staking, and yield farming. Seahorses Marketplace: Discover and trade unique digital collectibles, artworks, and merchandise in a vibrant NFT marketplace curated exclusively for Seahorses enthusiasts. Seahorses Academy: Expand your knowledge and skills with educational resources, tutorials, and workshops offered by the Seahorses Academy, empowering users to become experts in blockchain gaming and NFTs. Led by the Seahorses Guardians, the community behind Seahorses is dedicated to fostering a welcoming and inclusive environment for enthusiasts and newcomers alike. With a commitment to innovation and community engagement, Seahorses aims to revolutionize the intersection of blockchain, gaming, and NFTs.
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