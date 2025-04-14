سعر SDME (SDME)
سعر SDME (SDME) المباشر لليوم هو USD 0.00198564. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SDME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SDME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.41K
- تغيير سعر SDME خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SDME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SDME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SDME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SDME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SDME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.05%
-9.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The cryptocurrency market has experienced remarkable growth and innovation over the past decade. However, it is not without its challenges. One significant issue facing both seasoned and novice investors is the need for a cryptocurrency that provides sustainable value and real-world utility. Many cryptocurrencies lack a clear purpose beyond speculation, leading to market volatility and uncertainty. SDME Coin emerges as the solution to these challenges. Our project introduces a cryptocurrency with a clear and compelling purpose. SDME Coin is designed to benefit millions of investors by providing them with a digital asset that offers stability, utility, and a range of practical applications.
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