سعر SCRIV (SCRIV)
سعر SCRIV (SCRIV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCRIV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SCRIV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.63
- تغيير سعر SCRIV خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SCRIV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SCRIV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SCRIV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SCRIV مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+33.20%
|60 يوم
|$ 0
|-17.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SCRIV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
More than a crypto-currency alone, SCRIV is an ever-expanding blockchain eco-system that delivers state-of-the-art Data Verification, Time-Stamping, High Return on Investment Masternodes, a Shared Masternodes Staking Service (SOS), and IPFS - InterPlanetary File Sharing Network.
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