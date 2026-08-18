سعر Screaming Rubber Chicken اليوم

السعر المباشر لمشروع Screaming Rubber Chicken (SRC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SRC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SRC.

يحتل Screaming Rubber Chicken حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,457.8، مع عرض متداول قدره 972.04M SRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SRC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SRC بمقدار +0.41% خلال الساعة الماضية و+1.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Screaming Rubber Chicken (SRC)

القيمة السوقية $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K إمداد دورة التداول 972.04M 972.04M 972.04M إجمالي العرض 999,124,510.237123 999,124,510.237123 999,124,510.237123

القيمة السوقية الحالية لـ Screaming Rubber Chicken هي $ 11.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SRC يبلغ 972.04M، مع إجمالي عرض 999124510.237123. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.46K.