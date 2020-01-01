توكنوميكس Screaming Hyrax ($MAMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Screaming Hyrax ($MAMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Screaming Hyrax ($MAMA) This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme. الموقع الرسمي: https://mamathescreaminghyrax.com/mamaonsol اشتر $MAMA الآن!

توكنوميكس Screaming Hyrax ($MAMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Screaming Hyrax ($MAMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K إجمالي العرض: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M العرض المتداول: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 26.45K $ 26.45K $ 26.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00551756 $ 0.00551756 $ 0.00551756 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Screaming Hyrax ($MAMA)

توكنوميكس Screaming Hyrax ($MAMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Screaming Hyrax ($MAMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $MAMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $MAMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $MAMA، استكشف السعر المباشر لتوكن $MAMA!

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