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سعر Screaming Hyrax ($MAMA) المباشر لليوم هو USD 0.00012706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.33K . يتم تحديث سعر $MAMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Screaming Hyrax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.49K - تغيير سعر Screaming Hyrax خلال اليوم هو +17.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر Screaming Hyrax ($MAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Screaming Hyrax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Screaming Hyrax مقابل USD هو $ -0.0000189050 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Screaming Hyrax مقابل USD هو $ -0.0000022734 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Screaming Hyrax مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +17.24% 30 يوم $ -0.0000189050 -14.87% 60 يوم $ -0.0000022734 -1.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Screaming Hyrax ($MAMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Screaming Hyrax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00010692$ 0.00010692 $ 0.00010692 24 ساعة مرتفع $ 0.00012752$ 0.00012752 $ 0.00012752 عالية طوال الوقت $ 0.00551756$ 0.00551756 $ 0.00551756 تغير السعر (1 ساعة) +13.85% تغير السعر (1يوم) +17.24% تغير السعر (7 أيام) -52.25%

معلومات سوق Screaming Hyrax ($MAMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: