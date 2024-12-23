سعر Scream (SCREAM)
سعر Scream (SCREAM) المباشر لليوم هو USD 0.598856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 260.50K. يتم تحديث سعر SCREAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scream الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.28
- تغيير سعر Scream خلال اليوم هو +4.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 435.34K
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خلال اليوم، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.02505172 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.1221412325 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.1298138953 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.10605416110729393 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02505172
|+4.37%
|30 يوم
|$ +0.1221412325
|+20.40%
|60 يوم
|$ +0.1298138953
|+21.68%
|90 يوم
|$ +0.10605416110729393
|+21.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scream: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.92%
+4.37%
-29.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Scream is a highly scalable decentralized lending protocol powered by fantom.
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