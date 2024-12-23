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سعر Scream (SCREAM) المباشر لليوم هو USD 0.598856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 260.50K . يتم تحديث سعر SCREAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scream الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.28 - تغيير سعر Scream خلال اليوم هو +4.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 435.34K

أداء سعر Scream (SCREAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.02505172 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.1221412325 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.1298138953 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scream مقابل USD هو $ +0.10605416110729393 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02505172 +4.37% 30 يوم $ +0.1221412325 +20.40% 60 يوم $ +0.1298138953 +21.68% 90 يوم $ +0.10605416110729393 +21.52%

تحليل سعر Scream (SCREAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scream: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.552044$ 0.552044 $ 0.552044 24 ساعة مرتفع $ 0.600761$ 0.600761 $ 0.600761 عالية طوال الوقت $ 216.98$ 216.98 $ 216.98 تغير السعر (1 ساعة) +5.92% تغير السعر (1يوم) +4.37% تغير السعر (7 أيام) -29.04%

معلومات سوق Scream (SCREAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: