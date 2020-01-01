توكنوميكس Scratch ($SCRATCH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Scratch ($SCRATCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Scratch ($SCRATCH) $Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit. الموقع الرسمي: https://unruggables.io اشتر $SCRATCH الآن!

توكنوميكس Scratch ($SCRATCH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Scratch ($SCRATCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00054634 $ 0.00054634 $ 0.00054634 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00020809 $ 0.00020809 $ 0.00020809 السعر الحالي: $ 0.00052701 $ 0.00052701 $ 0.00052701 معرفة المزيد عن سعر Scratch ($SCRATCH)

توكنوميكس Scratch ($SCRATCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Scratch ($SCRATCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $SCRATCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $SCRATCH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $SCRATCH، استكشف السعر المباشر لتوكن $SCRATCH!

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