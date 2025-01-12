سعر Scratch ($SCRATCH)
سعر Scratch ($SCRATCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.39M. يتم تحديث سعر $SCRATCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scratch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.81K
- تغيير سعر Scratch خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Scratch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scratch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scratch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scratch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scratch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.43%
+26.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Scratch is a community meme token that aims to bring community and utility together... with planned burns we aim to make a splash in the crypto market. we have zero buy and sell tax and the contract is renounced so that our investors are safe and can sleep on your bags knowing that we have diamond hand holders and irl investors. with a roadmap that brings fun and excitement to the community and everyone that holds scratch the stars are the limit.
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