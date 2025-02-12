سعر Scrap (SCRAP)
سعر Scrap (SCRAP) المباشر لليوم هو USD 0.00245697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCRAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scrap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.16
- تغيير سعر Scrap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Scrap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scrap مقابل USD هو $ -0.0012529141 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scrap مقابل USD هو $ -0.0006103214 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scrap مقابل USD هو $ +0.0008057307404268915 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0012529141
|-50.99%
|60 يوم
|$ -0.0006103214
|-24.84%
|90 يوم
|$ +0.0008057307404268915
|+48.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scrap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SCRAP is the utility token for the Solana NFT Project, "Taiyo Robotics." The token is essential for robot upgrades, breeding/incubation, Taiyo P2P games, and much more. SCRAP is a deflationary token with a total supply of 5.00MM. SCRAP can only be generated via staking of a Taiyo Robotics NFT. If you are looking to buy or sell SCRAP, Raydium, is the most active exchange
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