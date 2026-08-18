سعر ScottyTheAi اليوم

السعر المباشر لمشروع ScottyTheAi (SCOTTY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCOTTY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCOTTY.

يحتل ScottyTheAi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 80,074، مع عرض متداول قدره 1.73B SCOTTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCOTTY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03043926، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCOTTY بمقدار +0.49% خلال الساعة الماضية و+2.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ScottyTheAi (SCOTTY)

القيمة السوقية $ 80.07K$ 80.07K $ 80.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.07K$ 80.07K $ 80.07K إمداد دورة التداول 1.73B 1.73B 1.73B إجمالي العرض 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0

القيمة السوقية الحالية لـ ScottyTheAi هي $ 80.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCOTTY يبلغ 1.73B، مع إجمالي عرض 1734567890.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.07K.