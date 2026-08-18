سعر Scotty Beam اليوم

السعر المباشر لمشروع Scotty Beam (SCOTTY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCOTTY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCOTTY.

يحتل Scotty Beam حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 96,665، مع عرض متداول قدره 490.81M SCOTTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCOTTY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.057971، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCOTTY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.45.

معلومات سوق Scotty Beam (SCOTTY)

القيمة السوقية $ 96.67K$ 96.67K $ 96.67K الحجم (24 ساعة) $ 16.45$ 16.45 $ 16.45 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 108.01K$ 108.01K $ 108.01K إمداد دورة التداول 490.81M 490.81M 490.81M إجمالي العرض 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Scotty Beam هي $ 96.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.45. العرض المتداول لـ SCOTTY يبلغ 490.81M، مع إجمالي عرض 750000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 108.01K.